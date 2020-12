Schlägerei in der LEA

Ellwangen. Sechs Streifenbesatzungen rückten am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) aus, nachdem von dort eine tätliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gemeldet worden war. Wie die Polizei berichtet, stellte sich vor Ort heraus, dass es zu Streitereien gekommen war, die in Schläge ausgeartet sind. Beim Eintreffen der Polizei waren alle Beteiligten über ein Fenster geflüchtet, lediglich ein Beteiligter konnte noch angetroffen werden. Bislang sind drei Beteiligte bekannt. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen.