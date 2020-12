Opferstock der Marienkapelle aufgebrochen

Abtsgmünd. An diesem Mittwoch ist festgestellt worden, dass in der Marienkapelle in Abtsgmünd der Opferstock aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen wurde. Laut Polizei düfte der Diebstahl zwischen Sonntag, 12., und Mittwoch 16. Dezember, begangen worden sein.