Wie es die Räte in Gmünd und Ellwangen halten

Die aktuelle Corona-Verordnung untersagt zwar Ansammlungen und Veranstaltungen oder schränkt sie ein. Für Gremiensitzungen gibt es allerdings laut Paragraf 1b, Absatz 2 eine Ausnahme. Gemeinderatssitzungen können stattfinden. Eine Obergrenze für die Teilnehmerzahl lässt sich aus der Verordnung nicht ableiten.

Der Gemeinderat Schwäbisch Gmünd kam am Mittwoch im großen Saal des Kongresszentrums Stadtgarten zusammen.

Der Gemeinderat Ellwangen tagt am Donnerstag, 17. Dezember, in einer Videositzung. Ab 17 Uhr wird sie für Interessierte in den großen Sitzungssaal im Rathaus übertragen. ks