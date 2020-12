Am Donnerstag wird es schon wieder wolkiger

Am Donnerstag sind im Vergleich zum Mittwochnachmittag schon wieder deutlich mehr Wolken unterwegs. Die Sonne wird aber trotzdem immer wieder mal zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei 6 bis 10 Grad. 6 Grad werden es in Neresheim, 7 in Bopfingen, 8 in Ellwangen, 9 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 10 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Die Tiefstwerte liegen +3 bis 0 Grad. Am Freitag und Samstag scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne. Bei längerem Sonnenschein gibt es bis zu 9 Grad. Am Sonntag dominieren schon wieder die Wolken, maximal 7 Grad. Auch die neue Woche startet sehr mild, dazu sind weiterhin viele Wolken unterwegs.