Feuerwehr muss zu Küchenbrand ausrücken

Westhausen. Mit 22 Mann und fünf Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Westhausen am Mittwochmittag gegen 13 Uhr zu einem Brand in die Weidenstraße aus. Eine 82-Jährige hatte in ihrer Küche einen Holzherd befeuert. Wie die Polizei vermutet, geriet dabei durch die große Hitze eine direkt angrenzende Schublade in Brand. Die Dame konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Vorsorglich wurde sie jedoch von Rettungssanitätern untersucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund

500 Euro.