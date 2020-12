Krippenspiel auf „YouTube“

Aalen. „Krippenspiel goes YouTube“, kündigt die Katholische Kirche, Seelsorgeeinheit Aalen an. „Laptop an, Fernseher an – YouTube an und los geht’s. Wir feiern Weihnachten zusammen und teilen unsere Gemeinschaft, auch wenn man diese im diesjährigen Krippenspiel ausschließlich am Bildschirm spüren kann.“

Rund 60 Kinder seien dafür am Start. „Sie singen, spielen und zeigen die Weihnachtsgeschichte mal ganz anders.“ Das Krippenspielteam mit Heike Brucker, Steffi Burgstahler, Wolfgang Fimpel und Hans-Christian Richter ist sei kreativ geworden und habe etwas auf die Beine gestellt, dass so in Aalen noch nicht dagewesen ist. „Aus den einzelnen Szenen ist ein toller, kurzer Film entstanden.“

Das Krippenspiel finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde. Am 24. Dezember um 15 Uhr ist Premiere. Der Link: https://www.youtube.com/watch?v=D4CbS7p9OxM