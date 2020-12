Feuerwehr rettet 18 Menschen aus brennendem Gebäude

Großeinsatz der Rettungskräfte am späten Donnerstagabend in Ellwangen. Gegen 21.30 Uhr geht ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein: In einem Haus in der Goldrainstraße brennt es – und die Bewohner befinden sich immer noch darin.

Ellwangen. Großeinsatz für die Feuerwehren, Rettungsdienste und die Polizei am Abend in Ellwangen. Gegen 21.30 Uhr geht in der Aalener Rettungsleitstelle ein Notruf über ein Brand in einem Gebäude in der in der Goldrainstraße ein. Als die ersten Floriansjünger am Brandort eintreffen stehen mehrere Kellerräume in Vollbrand. Die Feuerwehr rettet Menschen mit der Drehleiter von Balkonen und geht mit Atemschutztrupps in den Keller vor.

Als wir an der Einsatzstelle angekommen sind, konnten wir eine starke Rauchentwicklung feststellen. Person waren bereits auf den Balkonen und haben um Hilfe geschrien, da der Rückweg nach unten durch das Feuer verschlossen war. Wolfgang Hörmann, Kommandant Feuerwehr Ellwangen

Aufgrund der großen Anzahl an zu betreuenden Personen baute der Rettungsdienst Zelte auf.

Wir gehen von 22 zu betreuenden Personen aus. Von diesen Personen werden manche Personen in die umliegenden Kliniken transportiert werden, andere kommen bei Familien und Freunden unter und ein letzter Teil wird in der LEA Ellwangen betreut. Mike Mann, Stv. Kreisbereitschaftsleiter DRK Aalen

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Laufe des Freitages werden wir ausfürlich berichten. mbu