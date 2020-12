Schnelltest-Aktion vor Weihnachten: Wo und wann im Ostalbkreis getestet wird

An rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg können sich Menschen am 23. und 24. Dezember kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Wie das Sozialministerium mitteilt, werden insgesamt 80.000 dieser Antigen-Schnelltests aus der Notreserve des Landes zur Verfügung gestellt.

„Wir wollen mit der Aktion erreichen, dass kein Mensch das Weihnachtsfest ein-sam und alleine verbringen muss“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag in Stuttgart.

Angebot für bestimmte Gruppen

Ziel der Aktion„Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“ sei es, ein möglichst sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Personengruppen zu ermöglichen. Das Angebot richtet sich somit in erster Linie an Angehörige von Risikogruppenwie etwa Großeltern und Personen mit Vorerkrankungen.

Gesundheitsminister Manne Lucha appelliert an die Menschen, wirklich verantwortungsbewusst und solidarisch mit diesem Angebot umzugehen. Eingeladen zur Testung seien nur all jene, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen alte oder kranke Angehörige besuchen möchten, die sonst einsam und alleine wären. Wer sich für die Party mitFreunden „freitesten“möchte, ist hier fehl am Platz“, sagte Lucha.

Wo im Ostalbkreis getestet wird

Auch der Ostalbkreis ist mit einigen Standorten bei den Testungen dabei:

Aalen:

Dienststelle JHU, Stuttgarter Str. 124: Am 23. Dezember, von 13 bis 18 Uhr

Rettungszentrum, Bischof-Fischer-Straße 121: Am 23. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr

Bopfingen:

Feuerwehrhaus, Neue Nördlinger Straße 31: Am 23. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr

Ellwangen:

Am Schießwasen: Am 23. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr

Essingen:

Schönbrunnenhalle, Am Schönbrunnen 2: Am 23. Dezember von 8 bis 12 Uhr

Neresheim:

Bahnhofsplatz: Am 23. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr

Schwäbisch Gmünd:

DRK-Kreisverband, Weissensteiner-Str. 40: Am 23. Dezember von 14 bis 17 Uhr und am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr

Wie der Test abläuft

Mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs kann der Schnelltest innerhalb von 15 bis 30 Minuten Auskunft über eine aktuelle Infizierung geben. Es handelt sich bei dieser Aktion ausdrücklich nicht um eine allgemeine Testung der Bevölkerung. Auch wird keine schriftliche Bescheinigung über ein negatives Testergebnis ausgestellt.

Bei positivem Ergebnis erhalten getestete Personen eine Bescheinigung, verbundenmit der Anweisung, sich unverzüglich selbst in Quarantäne zu begeben. Ist das Testergebnis negativ, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit keine Infektion vor. Die Aussagekraft hierfür liegt bei ca. 90 bis 95 Prozent, teilt das Sozialministerium mit. Wichtig ist, dass die Tests keine hundertprozentige Sicherheit garantieren.

Auch bei einem negativen Testergebnis gilt also in jedem Fall weiterhin unbedingt die AHA-Formel: Ab-stand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen. Wer positiv getestet wird, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Virenträger und damit gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben, um nicht weitere Personen anzustecken.