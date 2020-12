Versuchtes Tötungsdelikt in Ellwangen: Mann mit Messer verletzt

Polizei Vorausgegangen war eine tätliche Auseinandersetzung in der LEA. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft

Ellwangen. Am Mittwochnachmittag hat ein Bewohner der Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber (LEA) in Ellwangen auf einen anderen Bewohner mit einem Messer eingestochen. Der Beschuldigte sitzt nun wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Das teilen Polizeipräsidium Aalen und Staatsanwaltschaft Ellwangen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Vorausgegangen war eine tätliche Auseinandersetzung am Dienstagabend in der LEA. Am Mittwochnachmittag sollte ein 36-jähriger Mann aus dem Senegal, der an dieser Auseinandersetzung beteiligt war, in die Außenstelle der LEA in Giengen verlegt werden. Als dies der 21-jährige Beschuldigte, der am Vortag ebenfalls an dem Streit beteiligt war, bemerkte, stach dieser mit einem Messer auf den 36-jährigen Geschädigten ein. Durch einen Mitarbeiter der LEA konnte Schlimmeres verhindert und die Situation zunächst beruhigt werden. Als der Geschädigte dann mit dem Betreuer das Unterkunftsgebäude verlassen wollte, griff der Beschuldigte noch einmal den Geschädigten mit einem Messer an. Ein LEA-Mitarbeiter konnte den Angreifer jedoch festhalten, so dass der 36-Jährige flüchten konnte.

Der algerische Beschuldigte wurde anschließend von der Polizei festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kripo Aalen dauern an.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Beschuldigte als unschuldig.