Erbsensuppe für die gute Tat

Aalen. Selbst in diesem Corona-Jahr müssen die Fans der traditionellen Erbsensuppenaktion von Advent der guten Tat nicht auf den schmackhaften Eintopf verzichten. Den gibt’s an diesem Samstag, 19. Dezember, ab 9 Uhr auf dem Aalener Wochenmarkt am Stand vor dem Rathaus zu kaufen. Und zwar in Dosen. Denn aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen darf die Erbsensuppe nicht wie sonst frisch geschöpft und offen verzehrt werden. Also hat sich das DRK-Feldköche-Team für die legitime aber aufwendige Alternative entschieden, hat die Suppe samt Saitenwürstchen coronakonform in 400-Gramm-Dosen gefüllt. Die werden nun für 5 Euro pro Stück am Samstag, 19. Dezember, zur Wochenmarktzeit vor dem Aalener Rathaus verkauft. Der komplette Erlös wandert in die Spendenkasse von Advent der guten Tat. Wir freuen uns auf Sie!

Erbsensuppe an diesem Samstag, 19. Dezember, vor dem Rathaus.