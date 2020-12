Kiemel vor zehn Jahren gewählt

Abtsgmünd. Vor zehn Jahren ist der damalige Hauptamtsleiter der Gemeinde, Armin Kiemel, zum Bürgermeister gewählt worden; genau am 5. Dezember.

Darauf wies sein Stellvertreter Armin Friedrich in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend hin. Friedrich gratulierte zu Beginn der Beratungen in der Kochertal-Metropole im Namen des gesamten Gemeinderates. „Es gelingt unserem Bürgermeister immer, mit seinen Gesprächspartnern eine Ebene des Vertrauens zu finden“, sagte Friedrich. Das zeichne ihn aus, und seine Beharrlichkeit, immer das Beste für die Gemeinde zu erreichen.

Kiemel siegte damals deutlich vor seinem Mitbewerber Manfred Pawlita. Vorgänger Georg Ruf war Anfang 2011 als Geschäftsführer zur Kreisbaugenossenschaft gewechselt.