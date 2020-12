Das Gebäude war langfristig zum Abriss vorgesehen

Das Gebäude Goldrainstraße 12 liegt am Rand des Quartiers und wurde 1957 von der Baugenossenschaft errichtet und in den 90-er Jahren saniert. Von den 18 Wohnungen sind derzeit 17 belegt. 12 sind an die Stadt vermietet und werden als Sozialwohnungen unter anderem für die Unterbringung von Wohnungslosen und für Notfälle genutzt.

Der Schaden am Gebäude lässt sich nicht beziffern, weil noch keine Begehung stattgefunden hat. Im Moment ist unklar, was im Keller durch das Feuer beschädigt wurde. Dort verlaufen die Versorgungsleitungen, auch der Gasanschluss. Techniker müssen überprüfen, ob Elektrik, Heizung und anderes noch funktionsfähig sind.

Das Wohnhaus hat wohl keine besonders hochwertige Substanz. „Das Gebäude ist sanierungsbedürftig und war von uns langfristig auch zum Abriss vorgesehen“, erklärt Markus Töpfl von der Baugenossenschaft. Nach dem Brand stelle sich nun die Frage, ob eine Instandhaltung ausreicht, um die Wohnungen schnell wieder beziehen zu können. gek