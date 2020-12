Heute Covid Schnelltest-Aktion in Essingen

Corona Bis 11.30 Uhr gibt es am heutigen Mittwoch, 23. Dezember, noch freie Kapazitäten. Das DRK Essingen bietet am Mittwoch, 23. Dezember, von 8 bis 12 Uhr in der Schönbrunnenhalle einen kostenlosen Test an.

Essingen. Für die aktuell am heutigen Mittwoch, 23. Dezember, laufende Schnelltestaktion in Essingen gibt es noch freie Kapazitäten. Bis 11.30 Uhr können Personen ohne Terminreservierung in der Schönbrunnenhalle (Am Schönbrunnenhalle 2, 73457 Essingen) einen kostenlosen Antigentest durchführen lassen. Das teilt das DRK aktuell mit.

Die DRK-Ortsgruppe Essingen bietet noch vor Weihnachten in einer gemeinsamen Aktion mit dem DRK Kreisverband Aalen, den Doktoren Esber/ Esber-Schimmel sowie mit Unterstützung der Gemeinde am Mittwoch, 23. Dezember, von 8 bis 12 Uhr in der Schönbrunnenhalle eine Corona Schnelltestaktion an. Der Test ist kostenlos. Das Angebot richtet sich vor allem an die Essinger Bevölkerung und dort speziell an Familienangehörige, die über die Weihnachtsfeiertage in ihren Heimatort zurückkehren, an Familienmitglieder, die ihre Angehörigen schützen möchten oder an Personen die beruflich mit vielen Menschen vor den Weihnachtsfeiertagen in Kontakt kommen.

Der Test zeigt an, ob man aktuell infiziert ist oder nicht. Er zeigt nicht an, ob man in der Vergangenheit an Corona erkrankt war. Die ersten Ergebnisse liegen bereits 15 Minuten nach dem Test vor. Bei positivem Testergebnis werden die Betroffenen vom DRK per Telefon kontaktiert und gebeten einen PCR-Test in der nahe gelegenen Praxis Dres. Esber/ Esber-Schimmel (Aalener Str. 1, Essingen) durchführen zu lassen. Bei negativem Schnelltest: kein Kontakt.

Eine verbindliche Anmeldung über das Online-Terminreservierungssystem nötig: https://ogy.de/TestEss. Absage bei Verhinderung erbeten; Kontaktbogen zu Hause auszufüllen und mitbringen.