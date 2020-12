Der wichtigste Tag kommt noch

Heute ist der kürzeste Tag des Jahres. Für manche ist es wohl der wichtigste Tag, denn ab jetzt geht es wieder aufwärts, zumindest mit dem früheren Sonnenaufgang und dem späteren -untergang.

Für mich ist dies aber nicht der wichtigste Tag, der kommt erst noch, nämlich Weihnachten, die Geburt Jesu. Ich weiß sehr wohl, dass wir alle im persönlichen Leben sehr wichtige Tage haben, Geburtstag, Namenstag, Hochzeitstag usw. Aber über alles privaten Belange hinaus dürfen wir im christlichen Festkalender Weihnachten nicht vergessen.

Gott wird Mensch und verbindet sich mit Freud und Leid, mit Glück und Unglück, mit Gelingen und Scheitern. Keinen Schritt in die Zukunft müssen wir ohne ihn und sein Geleit machen. Darum ist Weihnachten mit der wichtigste Tag im Jahr, an dem Licht in das Dunkel unseres Lebens und dieser Welt gekommen ist. Und darauf wird es auch in Zukunft ankommen.

Bernhard Richter

Pfarrer in Aalen