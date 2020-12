Brennende Kellertür in Bettringen

Bettringen. Wie die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd meldet, sind die Einsatzkräfte am Montagmorgen zu einem Brand in Bettringen gerufen worden. Am frühen Montagmorgen gegen 4.40 Uhr wurde festgestellt, dass eine hölzerne Kellertüre eines Mehrfamilienhauses im Berliner Weg in Brand brannte. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Laut einem Pressesprecher der Polizei ist es glimpflich ausgegangen. Es gibt einen Sachschaden von 200 Euro und verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.