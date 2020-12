Wieder Zigarettenautomat in Bopfingen aufgebrochen

Bopfingen-Aufhausen. Am Sonntag wird gegen 18.45 Uhr festgestellt, dass ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde, der in der Michelfelder Straße auf Höhe einer Bäckerei aufgestellt war. Über entwendetes Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.