Breitband an den Schulen und Gesamtkonzept

Schnelles Internet an den Schulen ist ein zentraler Punkt in der Digitalisierung. An mehreren Aalener Schulen wurden bereits Breitbandkabel verlegt, an anderen ist das noch geplant. Ziel ist es laut Sitzungsvorlage an den Grundschulen für Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s down- und 50 Mbit/s upstream zubekommen. An den weiterführenden Schulen sind 300 Mbit/s im down- und 60 Mbit/s im upstream das Ziel.

Im Medienentwicklungsplan ist das Gesamtkonzept für die Digitalisierung an Schulen zusammengefasst. Der Gemeinderat hat den Plan vor etwa einem Jahr beschlossen. Ein großes Vergabepaket zur Umsetzung war ebenfalls Thema in der letzten Sitzungsrunde in diesem Jahr. 6,6 Millionen sollen für die technische Ausstattung an den Aalener Schulen, zum Beispiel für interaktive Tafeln oder Lehrerarbeitstische mit integrierter Technik ausgegeben werden. Vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt dem im neuen Jahr so zu. Die Tische für die Lehrer waren in der Vorberatung umstritten. ks