Junger Mann belÃ¤stigt Frauen im Zug

Aalen. Am Montag um 11.15 Uhr wurde der Polizei in Aalen mitgeteilt, dass auf der Fahrt von Heidenheim nach Aalen ein junger Mann weibliche Fahrgäste belästigen würde und zudem keinen Mund-Nasen-Schutz tragen würde. Am Bahnhof in Aalen wurde der 24-Jährige Mann durch Beamte des Polizeireviers Aalen überprüft. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen, teilt die Polizei mit.