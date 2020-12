Vermeintlicher Pizzabote schlägt Mann nieder und fesselt ihn

Backnang. Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr wurde ein Bewohner in der Straße Im Erlenwäldchen von einem vermeintlichen Pizzaboten und einem weiteren Mann niedergeschlagen und mit einem Seil gefesselt. Das teilt die Polizei mit. Anschließend ging einer der beiden Männer in das Wohnhaus und entwendete von dort einen Wandtresor, ehe sich die beiden Männer von der Örtlichkeit entfernten. Einer der beiden Männer soll etwa 180 cm groß und ca. 35 Jahre alt gewesen sein, so die Polizei. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Der andere Mann wurde als etwa 170 cm groß beschrieben. Er soll eine weiße Sturmhaube mit Sehschlitzen getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (07151) 9500 um Hinweise zur Tat.