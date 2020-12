Video statt Ansprache

Kein Konzert des Musikvereins Stadtkapelle Lauchheim an einem 1. Januar ohne die traditionelle Neujahrsansprache des Stadtoberhaupts. Für Bürgermeisterin Andrea Schnele wäre es die sechste Ansprache gewesen. Der Virus machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Wie die Bürgermeisterin mitteilt, gibt es nun anstelle der Neujahrsansprache ein Video, das über den YouTube-Kanal der Internationalen Musikschulakademie veröffentlicht und abgerufen werden kann.

„Ich freue mich über die Möglichkeit, das Video zum Jahreswechsel auf Schloss Kapfenburg aufnehmen zu können. An dem Ort, an dem in diesem Jahr das Neujahrskonzert stattgefunden hätte“, sagte Bürgermeisterin Schnele im Gespräch mit der Schwäbischen Post. Ihr Dank gelte dem Akademiedirektor Erich Hacker und seinem gesamten Team für die tolle Zusammenarbeit.

Man darf also gespannt sein. Zu sehen ist das Video am Donnerstag, 31. Dezember, ab 20.20 Uhr über die Homepage der Stadt Lauchheim oder der Musikschulakademie und auf YouTube. we