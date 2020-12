Betrunkener fällt von Balkon und beleidigt Polizisten und Rettungskräfte

Schwäbisch Gmünd. Am Dienstag um kurz vor 11.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Anton-Bruckner-Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein wohl alkoholisierter Mann von einem Balkon in die Tiefe gestürzt ist. Der Verletzte wollte sich aber weder von der Polizei, noch von den eintreffenden Rettungskräften helfen lassen, teilt die Polizei mit. Nachdem er einen Sanitäter schlug und sowohl die Polizeibeamten, als auch die Rettungskräfte beleidigte, wurden ihm durch die Beamten Handschließen angelegt. Anschließend wurde der 32-jährige Mann unter Polizeibegleitung auf die Intensivstation in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.