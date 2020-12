Hilfe von Essingern für Essinger

Soziales Die Schlosserei Richter aus Essingen verzichtet in diesem Jahr auf Kundengeschenke und spendet stattdessen 500 Euro an die Initiative „Essingen hilft“. „Wir wollen dem Ort in dieser schwierigen Corona-Zeit etwas zurückgeben“, sagt Metallbaumeister Jürgen Richter (re.) bei der Scheckübergabe an Pfarrer Dr. Torsten Krannich. Foto: privat