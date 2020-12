Advent: Danke für 177 515 Euro!

Aalen

Sie sind großartig, liebe Leserinnen und Leser! Sie alle haben – Stand Dienstag – der SchwäPo-Hilfsaktion zu einer Spendensumme von insgesamt 177 515 Euro verholfen! Damit liegen wir schon jetzt um über 20 000 Euro über dem letztjährigen Spendenrekord von 157 000 Euro. 177 515 Euro, mit denen Advent der guten Tat viele, viele Einzelfallschicksale hier in Aalen unterstützen kann. Unser ganz großes Dankeschön gilt jedem Einzelnen von Ihnen.

Unter den Spendern ist auch Ralph Beyerle vom Geflügelhof Beyerle in Ebnat, der in diesem Jahr auf Kundengeschenke verzichtet und stattdessen 200 Euro an Advent der guten Tat spendet. Weiter sagen wir herzlichen Dank an: Anita Dörr, AA; Steffan und Gabriele Stellwag; Margitta Dannenmann, AA-Dewangen; Sigried Stegmaier, Hüttlingen; Jürgen Kaiser; Irmgard Joas; Johann Matscheko, AA; Oscar Gelbmann GmbH; Karl Wörle, AA; Bärbel Kolep; Daniel Baumann; Manuela und Richard Bogner; Peter und Birgit Schlossmacher; Aloisia Stille; Richard Sauter; Hans-Jürgen Müller; Gisela Prag; Elfriede Ditschler; Sieglinde Grimm, AA; Elke Rieger; Roland Hopfensitz, Neuler; Elise Zürger, AA; Joachim Paluch; Willy und Alwine Haas; Jörn Schochterus, AA; Irmgard Fritz; Maximilian Sachsenmeier; Rudi und Silke Dietterle; Josef Merz, Oberkochen; Regine Hermann, AA; Christian Wilhelm; Guntram Kottwitz; Elfriede Feifel, AA; Otto Horacek, Bopfingen; Wolfgang und Irma Schmitt, AA; Hans Tanzer, Essingen; Notburga Lindner; Heiderose Hagel, AA; Sylvia Abele; Carmen und Thomas Joas, AA; Franz Lergenmuller, Oberkochen; Barbara Brückner; Stephan Maier; Gerd Konig; Adolf und Edeltraud Garber, AA-Fachsenfeld; Dr. Rolf Kümmerer; Gabriele Lindenmeier, Wört; Sandra Grimminger; Michael und Uta-Susanne Weiss, AA; Margarete Kinzel; Werner Löffel, Westhausen; Brigitte Ebers; Verena Siegmann, AA; Karl Kohnle; Hans und Antonie Hol, Westhausen; Klaus Henle; Friedrich Karl Höflinger, Westhausen; Marion Gubanski, Adelmannsfelden; Josef Bullinger, Neresheim; Anita Grill, AA-Wasseralfingen; Hubert und Roswitha Wörle; Gertrud und Michael Hartmann, Hüttlingen; Elisabeth Uhl; Alfons Strobel, Dorfmerkingen; Frieda Funk; Rosa Burk, AA; Winfried Weber; Anita Grund, Essingen; Edith und Helmut Scheurle, AA-Unterrombach; Helga und Dirk Pfeiffer; Sabine Capek; Ludwig und Susanna Schaal; Thomas Schroll, AA; Joachim und Gerlinde Herkommer, AA; Jürgen und Renate Brenner; Ilse Wenhuda; Heinz Bogert; Josef Sauerer; Anita Lingel; Paula Abele, AA; Karl-Heinz und Christl Schmidt, AA; Edgar Hable; Helmut und Ursula Bögel; Karl-Josef Zoller; Norbert und Antje Bauer, Oberkochen; Roswitha Herzberger; Karin Linder, AA; Peter Zühlsdorf; Hermann Sorg; Michael Heinz; Walter Barth; Inge Wieland, AA-Unterkochen; Gabriele Leimgruber, Laubach; Ulrich Uiffinger; Hannelore Klotz, AA-Dewangen; Luise Speth, Oberkochen; Alois Grill; Klaus Aichele; Melanie Deininger; Alois Hirsch, Oberkochen; Wolfgang Baur; Dr. Ute Hezel, AA; Renate Koller, AA; Josef und Marianne Stelzer; Gerlinde Schiele; Antonie Wanner.

Bitte helfen Sie mit!

Stichwort: „Advent der guten Tat“: Konto Kreissparkasse Ostalb, IBAN: DE 41614500500110050500;oder Konto VR-Bank Ostalb, IBAN: DE 05614901500101010001.