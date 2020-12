Corona-Testaktion: Verkehrschaos in Gmünd - zusätzliche Teststelle auf dem Schießtalplatz

Schwäbisch Gmünd. Wegen der Corona-Testaktion vor Weihnachten im Hof des Rettungszentrums in der Weißensteiner Straße, herrscht am Mittwochmittag Verkehrschaos in Gmünd. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen nun bekannt gegeben, eine zusätzliche Teststelle auf dem Schießtalplatz einzurichten. Diese wird an diesem Mittwoch ab circa 15 Uhr mit zusätzlichen 500 Tests geöffnet.

Die Getesteten waren dankbar für die zusätzliche Sicherheit vor Weihnachten. Zwei Tests waren positiv. Warum die Ärzteschaft skeptisch ist, lesen Sier hier.