Verdacht auf versuchte Tötung: Polizei wehrt Messerangriff ab

Polizei Am Gmünder Torplatz an Heiligabend zur Mittagszeit.

Aalen. Am Donnerstag gegen 12.45 Uhr kam es auf dem Gmünder Torplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, informieren Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Vor Eintreffen der ersten Polizeistreife hatten sich zwei der drei beteiligten Männer bereits entfernt. Kurz nachdem die Streife vor Ort war, kam einer der an der Auseinandersetzung beteiligten Männer wieder zurück und wollte einen 40-Jährigen Beteiligten erneut angreifen. Hierbei hatte er ein längeres Messer in der Hand. Der Angriff konnte durch die Polizeistreife mit Einsatz von Pfefferspray abgewehrt werden und der 21-jährige Angreifer konnte unmittelbar danach festgenommen werden. Keine der beteiligten Personen wurden bei dieser Auseinandersetzung verletzt. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung können Polizei und Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Da der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, wurden die Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Aalen übernommen.