Drei Babys, geboren an Weihnachten

Virngrundklinik Am 25. und 26. Dezember kamen in Ellwangen zwei Mädchen und ein Junge zur Welt.

Ellwangen. Das Warten auf das „Christkindle“ hat in der Entbindungsstation der St. Anna-Virngrundklinik stets eine besondere Bedeutung. In diesem Jahr kam es nicht an Heiligabend, sondern am 25. Dezember, morgens um 7.41 Uhr. Es war Julian Helmle und er wog 2780 Gramm. Die Eltern: Corina und Markus Helmle.

Um 13 Uhr kam Annika Stegmaier zur Welt, sie wog 3090 Gramm. Die Eltern: Selina und Andreas Stegmaier. Um 16.26 Uhr kam dann Jannat Maria Ateeq, 3600 Gramm schwer. Die Eltern: Fariha und Shehzad Ateeq.