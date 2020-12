Bierflasche auf Sicherheitsdienst geworfen

Polizeibericht Trotz Ausgangsbeschränkungen treffen sich junge Erwachsene am späten Abend und treten gegen ein Fahrzeug. Polizei rückt mit mehreren Streifen an.

Schwäbisch Gmünd. Trotz Ausgangsbeschränkung und Ansammlungsverbot haben sich mehrere Personen am Sonntag gegen 23.50 Uhr im Freien in der Werrenwiesenstraße in Schwäbisch Gmünd aufgehalten. Dort konsumierten sie laut Polizeiinformationen wohl Alkohol, Tabak und Betäubungsmittel.

Nachdem Anwohner und auch zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachteten, wie die Heranwachsenden gegen ein geparktes Fahrzeug traten und lautstark herumschrien, griffen die Sicherheitsmitarbeiter ein und mahnten die Personen zur Ruhe, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Beim Wegrennen drehte sich ein 19-Jähriger um und warf aus geringem Abstand eine Bierflasche in Richtung eines der Mitarbeiter, der gerade noch ausweichen konnte.

Der 19-Jährige und zwei weitere Personen konnten von den Sicherheitskräften bis zum Eintreffen der Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen anrückte, festgehalten werden. Es wurden rund zwei Gramm Marihuana aufgefunden, die einem 21-Jährigen zugeordnet werden konnten.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen der Vorfälle sich unter Tel.: (07171) 3580 zu melden.