Mann mit Rollator zu Boden geworfen und ausgeraubt

Polizeibericht Der Täter hat den 55-Jährigen mit einem Schlag in den Rücken zu Boden geworfen. Er hatte dabei ein Messer in der Hand

Aalen. Ein 55-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag Opfer eines Raubes. Mit seinem Rollator war der Mann gegen 17 Uhr auf dem Weg in Richtung Mahnmal auf der Schillerhöhe, wo er unvermittelt von einem bislang Unbekannten durch einen Schlag in den Rücken zu Boden geworfen wurde. Der Täter hielt dabei ein Messer in der Hand, berichten Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Anschließend leerte der Täter eine Umhängetasche, die der Geschädigte im Korb des Rollators mitführte. Er entwendete eine Bankkarte sowie Medikamente und flüchtete schließlich.

Der Täter wird als ca. 35 bis 40 Jahre alt und ca. 175 bis 180 cm groß beschrieben. Seine Statur ist kräftig und sportlich, bekleidet war er mit einer dunkelblauen oder schwarzen Jeans und einem schwarzen Kapuzenshirt. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz und hatte zusätzlich einen Schal ins Gesicht gezogen. Weitere Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel. (07361)5240 entgegen.