Grandios: 202 207 Euro für Advent!

Aalen. Grandios! Advent der guten Tat hat erstmals in seiner fast 60-jährigen Geschichte die 200 000-Euro-Marke gerissen. Exakt 202 207 Euro sind am Montag nach den Weihnachtsfeiertagen im Topf der SchwäPo-Hilfsaktion für bedürftige Menschen in Aalen. Dafür danken wir allen Spenderinnen und Spendern von Herzen! Und trommeln gleichzeitig zum Endspurt unserer Aktion.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die unsere Aktion mit einer Spende – ganz gleich in welcher Höhe – unterstützt haben: Sven und Daniela Hofmann;

Ingrid Rischke, Maria Kriz; Waltraud Jäger; Irmgard Rathgeb; Carmen und Wendelin Gaiser; Josef und Resi Graser, Westhausen; Barbel Frankovics; Annemarie Schiele; Siegbert Tauber; Heinz und Jutta Volk-Uhlmann; Hans-Peter Blank, Neresheim; Michael Kusters und Monica Guimaraes; Taxi Rödel-Meiser, AA; Prof. Dr. Friedrich Hahn, AA; Reinhild Hügler; Peter und Claudia Neumann, Westhausen; Barbara Böcker, Rainau; Petra Apelt; Thorsten Ulrich; Werner und Heidrun Hansel; Margit Klotz, Neresheim; Irmentrudis Harsch, AA; Elisabeth Apprich; Hermann Müller; Walter und Gerlinde Schinko; Theresia Prüssing; Eberhard und Andrea Wagner; Werner Deibert; Horst Wagner; Agnes Graf; Paul Regele; Reinhard Görke; Hans Frommherz, Oberkochen; Claudia Lindlbauer, AA-Wasseralfingen; Irmgard Ebert, Hüttlingen; Babette Hauff; R. und P. Mahler; Ralf Seifert; Anke Gerstenberg; Helga Fritsche; Bernd Heymann, AA-Wasseralfingen; Tamay und Nadine Dinc; Helmut Haid, AA-Dewangen; Samet Yigit; Thomas und Sabine Walny, AA-Dewangen; Franz und Lina Legner, Trochtelfingen; Paula Hanke; Dieter und Antje Brochhaus; Lydia Beitzer, AA; Joachim und Bettina Rieger, AA-Wasseralfingen; Gabriele und Knut Koschel; Franz Schmitt; Steffen und Nadja Fritzsche; Josef und Gerda Schmidt; Susanne Maussner; Anton Graber; Norbert Zuppa; Petra Kunze, Hüttlingen; Gerhard Karsubke; Gerlinde Thalheimer; Monika Grill, Kirchheim; HGV Unterkochen; Ingrid Küster; Siegurd Herderich; Marianne Dietze; Antje Stiebritz-Schön, AA; Rita Kurz; Gerlinde Ulmer; Rosemarie Schüssler; Dirk Aipperspach, AA; Martin Winter; Hannes und Irmgard Daniel; Arthur Ott; Sieglinde und Josef Kaufmann, AA; Thomas und Alexa Schilling, AA; Almut Rummel; Nicole Hauser; Sera Winkler; Ursula Planer, Oberkochen; Kurt und Rosemarie Seifert, AA; Bernd Hegele; Gabriele Feuchtmüller; Burkhard Bachmann; Dowe GmbH; Arnim und Anne Henze; Franz Schlotter; Sabine Baum; Gerda Schwarz; Thomas Ruf; Klaus und Gabi Jakob, Kerkingen; Klara Reich, Bopfingen; Christiane Apprich-Köder; Jens Kimmel; Stephan und Andrea Müller, Regine Bengel, Oberkochen; Sabine und Karl-Heinz Staffen; Bernhard Theiss; Herbert und Gertrud Klutz; Lieselotte Jägers, Westhausen; Wolfgang und Brigitte Wendler; Margarita-Anna Weber, Rainau; Sieglinde Meyer; Dieter und Johann Gross, Untergröningen; Ferdinand Willaczek; Dr. Roland Hoydem; Klothilde Erhardt; Ernst Christmann; Peter und Sonja Ebert, AA.