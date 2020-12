Es sind erneut viele Wolken unterwegs - doch die Sonne kommt auch mal zum Vorschein

Am Mittwoch gibt es einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Vereinzelt kann es auch mal regnen, beziehungsweise oberhalb 600 Meter auch schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 1 bis 4 Grad. 1 Grad gibts in Neresheim, 2 in Bopfingen, 3 in Ellwangen. Die 4 Grad werden in Aalen und Schwäbisch Gmünd erreicht. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -1 bis -3 Grad. An Silvester sind weiterhin viele Wolken unterwegs, maximal 3 Grad. In der Silvesternacht gibt es keine Änderung. Die Werte liegen um den Gefrierpunkt. Das neue Jahr startet, wie das Alte endete - mit vielen Wolken. Die Höchsttemperatur liegt bei 3 Grad.