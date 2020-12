Betrunkener Radfahrer prallt gegen parkendes Auto

Bopfingen-Oberdorf. Ein betrunkener 82-jähriger Fahrradfahrer zog sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr eine Kopfplatzwunde zu, als er in der Lange Straße von seinem Rad stürzte und dabei gegen ein parkendes Auto prallte. Wie die Polizei berichtet, wurde der Radfahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.