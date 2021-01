Welzheim: Mann in psychischem Ausnahmezustand verletzt Polizist

Welzheim. Ein 25-jähriger Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in der Hutt-Keller-Straße befand sich in der Nacht auf Sonntag in einem psychischen Ausnahmezustand. Das teilten Anwohner gegen 1.30 Uhr der Polizei mit. Da eine Eigengefährdung des Mannes laut Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte dieser in einer Spezialklinik untergebracht werden. Hiergegen wehrte sich der Mann so massiv, dass ihm letztlich nur unter dem Einsatz von Pfefferspray Handschließen angelegt werden konnten. Als der Mann zum Streifenwagen gebracht wurde, trat er den Außenspiegel eines geparkten Autos ab und richtete hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Einer der eingesetzten Beamten wurde im Gerangel mit dem Mann leicht verletzt. Der 25-Jährige wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht.