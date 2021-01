1000 Dosen Kutteln für den guten Zweck

Ellwangen. Und es gibt sie doch, die Leib- und Magenspeise der Ellwanger am Kalten Markt: 1000 Dosen Kutteln für einen guten Zweck stiftet die Firma expert Schlagenhauf am Samstag, 9. Januar. Dann werden auf dem Ellwanger Wochenmarkt die beiden Geschäftsführer von expert Schlagenhauf, Thomas und Uwe Stoll, Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab sowie der Kuttelkoch Albert Winkler vom Gasthaus „Kronprinzen“ die Dosen zum Kauf anbieten. Jede Dose kostet 5 Euro. Der Erlös wird an die Weihnachtsaktion der Stadt Ellwangen gespendet. Die Aktion findet von 8 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz statt. Die Liebhaber von Kutteln können aber auch außerhalb dieser Aktion bei den Ellwanger Metzgereien und der Gastronomie die Traditionsspeise bekommen.