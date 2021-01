Am Dienstag kann es immer wieder etwas schneien

Am Dienstag dominieren auf der Ostalb erneut die Wolken, dazu kann es auch immer wieder mal schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 0 bis 3 Grad. 0 Grad gibts in Neresheim, 1 Grad in Bopfingen, 2 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 3 Grad. In der Nacht zu Mittwoch fällt noch etwas Schnee. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis -3 Grad. Am Dreikönigstag ändert sich beim Wetter überhaupt nichts. Es sind weiterhin viele Wolken unterwegs, dazu schneit es noch etwas. Die Höchsttemperatur liegt bei 2 Grad. Am Donnerstag, Freitag und Samstag bleibt es wolkenverhangen. Die Spitzenwerte liegen um, beziehungsweise bei knapp unter 0 Grad.