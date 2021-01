Auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam genommen

Polizeibericht In der Wohnung der Eltern kam es zu einer Auseinandersetzung, die in Tätlichkeiten endete. Der 22-Jährige hatte knapp zwei Promille

Aalen. Auf richterliche Anordnung wurde ein 22-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 0.15 Uhr in Polizeigewahrsam genommen, nachdem es in der elterlichen Wohnung in Wasseralfingen zu Streitigkeiten mit seinem Vater gekommen war, die in Tätlichkeiten endete. Das teilt die Polizei mit. Der 49 Jahre alte Vater des 22-Jährigen erlitt hierbei leichte Verletzungen, die von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt wurden. Der 22-Jährige wies zum Zeitpunkt der Überprüfung mehr als 1,8 Promille Alkohol auf.