Wohnhaus in Westhausen ausgebrannt - zwei Frauen leicht verletzt

Westhausen. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilt, ist in Westhausen ein zweigeschossiges Wohnhaus an der Johann-Sebastian-Bach-Straße komplett ausgebrannt, dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in der Erdgeschosswohnung ein Brand, der sich auf das gesamte Gebäude ausdehnte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich eine 78-jährige Bewohnerin in der unteren Wohnung, sowie eine 25-Jährige in der Wohnung darüber. Beide konnten sich mithilfe von Nachbarn aus dem brennenden Gebäude retten und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die 78-Jährige musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Das Wohnhaus brannte vollständig aus. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Aalen und Westhausen mit 50 Kräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rtw und einem Notarzt vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei Aalen die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Einsatzkräfte (Stand. 16.10 Uhr) weiterhin vor Ort.