Bopfingen spendet 5000 Euro an die Tafel

Bopfingen. Wie viele andere Tafeln auch war für die Tafel Bopfingen das vergangene Jahr, dem die Corona-Pandemie ihren Stempel aufgedrückt hat, mit ganz besonderen, zum Teil existenziellen Herausforderungen verbunden. So hat auch die Stadt Bopfingen sich in den Reigen der Kommunen eingereiht, die die Tafelläden 2020 unterstützt haben. Jetzt hat Bürgermeister Dr. Gunter Bühler insgesamt 5000 Euro überreicht. „Das Geld ist einerseits direkte Hilfe. Andererseits aber auch Anerkennung für den großen ehrenamtlichen Einsatz, der von den Mitarbeitern des Tafelladens in Bopfingen geleistet wird“, sagte Dr. Gunter Bühler bei der Übergabe an Waldemar Spichal.