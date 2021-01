Geschenke umtauschen im Corona-Lockdown?

Aalen. Der Umtausch von Weihnachtsgeschenken gehört zum Weihnachtsgeschäft. Am 16. Dezember musste der stationäre Einzelhandel schließen. Wie läuft hier der Umtausch?

Die Rücknahme tadelloser Ware im Einzelhandel ist laut Rechtsprechung ein rein freiwilliger Service. Anders ist es beim Internetkauf. Für Geschenke, die im Internet, per Telefon, Brief oder Fax bestellt wurden, gilt grundsätzlich eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Aber viele Einzelhändler gewähren aus Kulanz die Möglichkeit zum Umtausch. So auch Uli Riegel von Dr. Fashion. „Kunden, denen das geschenkte T-Shirt nicht gepasst hat, haben bei uns im Laden angerufen und konnten das Geschenk reklamieren“, sagt er. Auch Gutscheine stelle er aus. Geld zurück gibt es aber nicht. In jedem Fall bestimmt nämlich der Händler die Konditionen für den Umtausch. jat