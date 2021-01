Spaziergänger von Jagdhund gebissen

Neresheim-Schweindorf. Ein 66-jähriger Spaziergänger wurde am Dienstagnachmittag im Wald nahe dem Schotterwerk Dehlingen von einem Jagdhund in die Wade gebissen, teilt die Polizei mit. Gegen 13.40 Uhr kamen dem Mann zwei Männer entgegen, die zwei große Jagdhunde mit sich führten. Eines der Tiere riss sich los, rannte auf den 66-Jährigen zu und biss ihm in die linke Wade. Die beiden Unbekannten liefen nach dem Vorfall mit ihren Hunden weiter. Hinweise auf die beiden Männer nimmt der Polizeiposten Neresheim unter Tel. (07326) 919001 entgegen.