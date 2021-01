Vorfahrt missachtet: hoher Schaden und eine Leichtverletzte

Ellwangen. Eine Leichtverletzte Autofahrerin und ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der L 1029 bei Haisterhofen ereignete. Wie die Polizei berichtet, war die 35-Jährige von Röhlingen in Richtung Aalen unterwegs, als ihr an der Einmündung nach Haiserhofen von einem 66-jährigen Ford-Fahrer, der nach links in Richtung Röhlingen abbiegen wollte, die Vorfahrt genommen wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Citroen-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 20.000 Euro.