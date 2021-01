23.000 Euro Schaden nach Unfall in Unterschneidheim

Unterschneidheim. Ein Sachschaden von insgesamt 23.000 Euro entstand am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Unterschneidheim. Eine 58-jährige Seat-Fahrerin befuhr gegen 16.27 Uhr die Tannhäuser Straße von Tannhausen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Roseggerstraße wurde ihr laut Polizeiangaben von einem 42-jährigen Skoda-Fahrer die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der staken Beschädigungen abgeschleppt werden.