Unfallstelle auf der Bundesstraße 29 bei Mögglingen

Mögglingen. Wie die Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst am Samstag um 13.26 Uhr meldet, hat sich auf der Bundesstraße 29 Aalen Richtung Stuttgart in Höhe Mögglingen-Ost ein Verkehrsunfall ereignet. Wie ein Verkehrsteilnehmer meldet, sind mehrere Fahrzeuge in den Unfall beteiligt. Es kommt zu einer kleineren Verkehrsbehinderung. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. mbu