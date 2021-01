Großaufgebot der Polizei wegen Schlägerei in der LEA

Polizei In der Nacht auf Sonntag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Bewohnern. Die vorerst unklare Situation rief mehrere Polizeistreifen und den Rettungsdienst auf den Plan

Ellwangen. Am Samstag um kurz nach 23 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass es in einem Wohngebäude der Landeserstaufnahme (LEA) eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Mitbewohnern im Gang sei. Aufgrund der zunächst unklaren Situation wurden mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Aalen, sowie Unterstützung aus dem angrenzenden Bayern in die LEA entsandt. Zudem wurde vorsichtshalber auch der Rettungsdienst informiert, welcher mehrere Rettungsfahrzeuge entsandte.

Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen sechs Bewohnern gehandelt hat. Bei diesem Streit wurden drei der Bewohner leicht verletzt, sodass diese in Krankenhäuser gebracht wurden.

Durch die Polizei wurden die anderen drei Streithähne vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen und massiven Beleidigungen gegenüber der eingesetzten Beamten.

Wegen des Streites der sechs Personen waren etwa 30 bis 40 LEA-Bewohner zusammengekommen, um das Geschehen zu beobachten. Durch die Polizeibeamten vor Ort konnte die aufkeimende Unruhe unter diesen Bewohnern jedoch in Schach gehalten werden, sodass alle wieder friedlich in ihre Zimmer zurückkehrten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.