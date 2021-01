Schneevergnügen vor Schloss Kapfenburg

Freizeit Ein winterliches Schneevergnügen erlebten einzelne Pistenflitzer vor Schloss Kapfenburg. Während weiter unten im Tal die weiße Pracht tagsüber schmolz, reichte es in diesen Tagen bei Hülen gut zum Schlittenfahren. Familie Hartmann aus München ist zu Besuch bei den Eltern in Ellwangen und schon den dritten Tag auf der Piste. Während Papa Philipp mit Sohn Leopold auf dem Schlitten den Hang hinunter flitzt, genießen die jüngeren Zwillinge im Kinderwagen die Sonne und die Mama bei einem Spaziergang die Aussicht. Text/Foto: We