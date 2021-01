Ein recht freundlicher Wochenstart

Nach einer erneut eisigen Nacht, wechseln sich am Montag Sonne und teils dichte Wolken ab. Die Spitzenwerte liegen bei -3 bis 0 Grad. -3 Grad gibt’s in Neresheim, -2 in Bopfingen, -1 in Ellwangen. Maximal 0 Grad gibt’s in Aalen und Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Dienstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es wird erneut sehr kalt: -4 bis -8 Grad. Am Dienstag kann es immer wieder mal regnen, beziehungsweise oberhalb von rund 400 bis 500 Meter auch schneien. Die Temperaturen steigen vorübergehend etwas an, maximal 2, örtlich auch 3 Grad. Am Mittwoch ist es erst lange trocken, abends fällt neuer Schnee. Die Höchsttemperatur liegt um den Gefrierpunkt. Auch am Donnerstag sind einige Schneeschauer unterwegs, maximal 0 Grad.