Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.31 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf der L1084 bei Aalen Richtung Neresheim zwischen Unterkochen und Ebnat besteht aktuell Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle im Kurvenbereich.

6.25 Uhr: Eine ca. 70-jährige Fußgängerin starb am Sonntagabend nach einem Unfall in Großdeinbach. Die Frau konnte bislang nicht identifiziert werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Sachbearbeitung hat die Verkehrspolizei Aalen übernommen.

6.12 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Zugausfälle im Ostalbkreis.

6.09 Uhr: Trotz Glätte ist es auf den Straßen im Ostalbkreis heute Morgen ruhig. Deszeit müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6.02 Uhr: Achtung auf den Straßen: Der Deutsche Wetterdienst meldet für den Ostalbkreis bis 11 Uhr Glätte durch überfrierende Nässe. Auch Nebel tritt gebietsweise unter 150 Metern auf. Ebenso warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost. Mäßiger Frost tritt zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Bodennähe wird strenger Frost um -12 °C erwartet.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.