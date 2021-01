Zwei Unfälle auf Ebnater Steige

Aalen-Unterkochen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, haben sich am Montagmorgen auf der L1084 Aalen Richtung Neresheim zwischen Unterkochen und Ebnat zwei Unfälle ereignet. Zum einen ist eine Frau von Aalen in Richtung Unterkochen in einer Kurve auf die Gegenfahrspur geraten und daraufhin mit einem BMW-Fahrer zusammengestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden. Zum anderen habe sich durch den stockenden Verkehr ein weiterer kleiner Auffahrunfall ereignet.