Wie lief der Schulstart im neuen Jahr?

Ostalbkreis. Die Weihnachtsferien sind vorbei, die Schule kann beginnen. Aber wie genau läuft der Schulstart ab? In Schulen hat heute der verpflichtende Fernunterricht begonnen. In Ausnahmefällen konnten Schulen aber schon seit dem 11. Januar mit dem Präsenzunterricht beginnen. Laut Kultusministerium gilt das für Abschlussklassen. "Für sie kann ab 11. Januar ergänzend zum Fernunterricht auch Präsenzunterricht angeboten werden, sofern dies zwingend zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann. Doch wie lief der Fernunterricht zum Schulstart ab? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, wie der digitale Schulstart nach den Weihnachtsferien geklappt hat. Hatten Sie oder Ihre Kinder Probleme auf die Plattformen zu gelangen?

