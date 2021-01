Donau-Ries: Jetzt gilt die 15-Kilometer-Regel

Nördlingen. Im Landkreis Donau-Ries liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 234 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Diese Zahlen hat das (Robert-Koch-Institut) an diesem Montag veröffentlicht. Am Vortag lag er laut RKI noch bei 191,4. Mit dem Überschreiten der 200er-Marke gilt daher im Landkreis Donau-Ries ab sofort die 15-Kilometer-Regel. Anders als in Baden-Württemberg, hat die bayrische Landesregierung diese Regelung in die neue Corona-Verordnung aufgenommen. Diese besagt, dass sich Bewohner in Hotspotregionen mit einem Inzidenzwert über 200 höchstens 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Dabei gelte immer der äußerste Stadt- oder Ortsrand.