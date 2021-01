Rätselhafte Zeichen am Ipf

Bopfingen. Der Ipf gilt für viele als Kraftquelle, andere halten ihn für einen mystischen Berg. Haben ihn nun Außerirdische benutzt, um eine Botschaft an uns zu senden? Am Wochenende waren Zeichen auf der Westseite des Berges erschienen. Woher sie kamen, ist noch ungeklärt. Vieles hatten die Bopfinger an und auf ihrem Ipf schon erlebt. Hexentänze und Nacktwanderer, sie alle wollten die übernatürlichen Kräfte des Berges wahrnehmen. Im Jahr 1993 fand auf dem Ipf ein Treffen der Wünschelrutengänger statt, sogar Bibi Blocksberg fliegt in ihren Filmen am Ipf vorbei. Angeblich soll die Erdstrahlung auf dem Ipf besonders intensiv sein. Selbst für die Bild-Zeitung ist der Ipf mystisch. Zweimal berichtete bereits über „Deutschlands geheimnisvollsten Berg“. Es gab Überlegungen, dass bereits die Kelten diese Kräfte spürten und sich deshalb dort niederließen, gibt es immer wieder. Eines ist jedoch sicher. Ein Aufstieg auf den Ipf ist immer eine Inspirationsquelle.